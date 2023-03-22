



Кнессет рассмотрит закон о прекращении дискриминации женщин рожающих дома

Будет ли в скором времени исправлена дискриминация женщин, решивших рожать дома? - На стол Кнессета был положен новый законопроект



Организация акушерок в Израиле: "Мы приветствуем возможность для матери выбирать, где рожать, при условии, что с ней всегда будет акушерка".



По инициативе Движения за свободу выбора при родах на рассмотрение Кнессета было вынесено предложение о внесении поправок в Закон о национальном страховании, внесенное депутатом Михаль Шир Сегман, к которому присоединятся и другие члены Кнессета. В настоящее время Национальное страхование выплачивает пособие на госпитализацию в размере 15,691 шекелей за каждые роды. Пособие выплачивается непосредственно больнице, которую выбирает роженица. Согласно новому законопроекту, в случае, если роды произошли вне больницы, оплата за госпитализацию будет перечисляться - непосредственно матери.



Организация акушерок Израиля, которая представляет 1400 акушерок в государственных больницах, домашних и общинных акушерок, ответила на это: "Мы приветствуем возможность для женщины выбрать, где рожать, и пособие будет перечисляться в соответствии с местом, где она родила, при условии, что с ней всегда будет акушерка, как это предусмотрено процедурой Министерства здравоохранения. Дома, в роддоме или в больнице - свобода выбора начинается с момента рождения. Мы в организации акушеров руководствуемся тем, чтобы уделять самое пристальное внимание безопасности матери и ребенка наряду с соблюдением баланса со свободой выбора. Существуют научные данные, которые невозможно опровергнуть, что при нормальном течении беременности, здоровье женщины и нормальном развитии плода домашние роды так же безопасны, как и роды в больнице. Есть страны, такие как Канада, Великобритания и Нидерланды, где Министерство здравоохранения поощряет домашние роды через финансирование, аналогичное законопроекту. Сегодня в Израиле женщина, решившая рожать дома, должна платить за это из своего кармана, и мы поздравляем движение за свободу выбора в родах с инициативой принятия этого закона".



Следует отметить, что домашние роды также включают постоянное сопровождение беременности акушеркой - модель, которую организация акушеров возглавляет в эти дни (независимо от домашних родов) совместно с Министерством здравоохранения, больничными кассами и Израильской ассоциацией акушерства и гинекологии, делая акцент на создании индивидуального протокола для каждой женщины в течение каждой беременности, а не только в пиковый момент родов.



Прилагается ссылка на процедуру Министерства здравоохранения в отношении домашних родов:



https://www.gov.il/BlobFolder/policy/mr17-2012/he/files_circulars_mr_mr17_2012.pdf



https://youtu.be/BPlUMfnim84



https://youtu.be/rzEinQ5sIr8

