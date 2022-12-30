



Как влияет на здоровье постоянный пропуск завтрака

Постоянный пропуск завтрака по утрам причинит вред здоровью.



Чем это чревато, рассказала популярный украинский диетолог Светлана Фус.



"Это нарушает нормальный циркадный ритм, который у здоровых людей начинается с утреннего чувства голода. Оставшись без завтрака с целью "экономии" калорий, люди часто восполняют его отсутствие избытком калорий за обильным обедом или супер сытным ужином", – пояснила диетолог.



По словам Фус, с физической точки зрение люди более активные именно в первой половине дня. Это позволяет тратить энергию, а не накапливать жир. В итоге, пропуск завтрака может привести к набору веса.



"Это прямой путь к нарушению обмена веществ и, как следствие, к ожирению и диабету", - подчеркнула диетолог.



