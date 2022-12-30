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Как влияет на здоровье постоянный пропуск завтрака
30.12.2022 11:07 Алина Груднева

Как влияет на здоровье постоянный пропуск завтрака

Постоянный пропуск завтрака по утрам причинит вред здоровью.

Чем это чревато, рассказала популярный украинский диетолог Светлана Фус.

"Это нарушает нормальный циркадный ритм, который у здоровых людей начинается с утреннего чувства голода. Оставшись без завтрака с целью "экономии" калорий, люди часто восполняют его отсутствие избытком калорий за обильным обедом или супер сытным ужином", – пояснила диетолог.

По словам Фус, с физической точки зрение люди более активные именно в первой половине дня. Это позволяет тратить энергию, а не накапливать жир. В итоге, пропуск завтрака может привести к набору веса.

"Это прямой путь к нарушению обмена веществ и, как следствие, к ожирению и диабету", - подчеркнула диетолог.

 

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