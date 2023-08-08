



Как на здоровье влияют туфли на каблуках: ответ медиков

Длительное и регулярное ношение туфель на каблуках может негативно сказаться на здоровье.



По данным Минздрава Израиля, это может вызвать боль и дискомфорт в стопе.



"Высокие каблуки смещают вес тела вперед и оказывают чрезмерное давление на подушечки стоп. Это может привести к боли в стопе, утолщению нерва между пальцами ног и чрезмерному изгибу пальцев ног, что увеличивает риск стрессовых переломов этих костей", - пояснили медики.



Более того, такая обувь может вызвать чрезмерное растяжение сводов стопы, что со временем может вызвать боль или онемение ноги и даже увеличить риск растяжения связок и других травм лодыжки.



Еще одним минусом медики назвали укороченное ахиллово сухожилие и натяжение ахиллова сухожилия в задней части лодыжки. Это может привести к скованности и дискомфорту во время смены обуви.



Также каблуки влияют на баланс и устойчивость, повышая риск падений, растяжений связок голеностопного сустава и других травм. Кроме того, такие туфли меняют естественную осанку тела и выталкивают бедра и позвоночник вперед, что может вызвать чрезмерный прогиб в нижней части спины (гиперлордоз) и повышенное давление на нижнюю часть спины.



Последним минусом Минздрав назвал проблемы с кровообращением из-за снижения активности икроножных мышц от постоянного напряженного положения стопы. Это приводит к таким проблемам, как отек лодыжек и повышенный риск варикозного расширения вен.