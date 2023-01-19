



Как есть макароны и при этом худеть: раскрыт секрет

Макароны, вопреки устоявшемуся мнению относительно их вреда для фигуры, могут стать частью сбалансированной диеты, если их правильно употреблять.



По словам диетолога Эммы Беккет из Университета Ньюкасла, исследования показали, что люди теряют больше веса, если в сбалансированный рацион регулярно входит этот продукт.



"Вместо того, чтобы отказываться от спагетти, подумайте о том, чтобы уменьшить размеры порций", — советует диетолог.



Одна порция макаронных изделий (145 г) содержит 7,7 г белка, который помогает сбросить вес, сохраняя чувство сытости дольше.



По словам диетолога, любителям этого блюда стоит перейти на цельнозерновые макароны, имеющие более высокое содержание клетчатки, которая является полезной для кишечника и продлевает чувство сытости.



"Безглютеновые макароны содержат немного меньше белка, чем пшеничные макароны. Таким образом, несмотря на то, что они полезнее для людей с непереносимостью глютена, переход на безглютеновые макароны для большинства из нас не приносит большей пользы для здоровья", — отметила она.



Беккет также подчеркнула, что можно худеть, если есть макароны как остатки. То есть, если остывшее после приготовления блюдо разогреть, оно будет содержать меньше калорий, чем свежеприготовленное, поскольку некоторые углеводы превратятся в устойчивый крахмал. Он не расщепляет ферменты поджелудочной железы и обрабатывается бактериями толстого кишечника.