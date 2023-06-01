



Израиль предупредили о будущем дефиците врачей



Израиль уже в ближайшие годы может столкнуться с резким дефицитом врачей.



Об этом говорится в докладе Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), состоящей из 38 членов.



Согласно отчету, нехватка кадров может возникнуть уже в 2025 году. По данным ОЭСР, в Израиле отсутствует надлежащая система управления кадрами в сфере здравоохранения.



"Необходимо отказаться от режима антикризисного управления и создать более постоянную структуру", — сказано в отчете.



В ОЭСР призвали Израиль увеличить количество интернов и аккредитовать еще одну новую медицинскую школу.