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Израиль предупредили о будущем дефиците врачей
01.06.2023 15:25 Алина Груднева

Израиль предупредили о будущем дефиците врачей


Израиль уже в ближайшие годы может столкнуться с резким дефицитом врачей.

Об этом говорится в докладе Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), состоящей из 38 членов.

Согласно отчету, нехватка кадров может возникнуть уже в 2025 году. По данным ОЭСР, в Израиле отсутствует надлежащая система управления кадрами в сфере здравоохранения.

"Необходимо отказаться от режима антикризисного управления и создать более постоянную структуру", — сказано в отчете.

В ОЭСР призвали Израиль увеличить количество интернов и аккредитовать еще одну новую медицинскую школу.

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