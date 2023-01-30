



Исследование: аутисты сильнее чувствуют боль

Аутисты чувствуют боль с большей интенсивностью, чем другие люди.



К такому выводу пришли израильские ученые.



По словам исследователей, аутисты хуже адаптируются к ощущениям, а механизм подавления боли у них менее эффективен.



"Наше исследование представляло собой всестороннее и глубокое изучение интенсивности боли, которую испытывают люди с аутизмом. Преобладающее мнение заключалось в том, что они якобы "безразличны к боли", и есть сообщения о том, что медицинский и другой профессиональный персонал потому и относился к ним соответствующим образом", - поясняет автор исследования доктор Тами Бар-Шалита с медицинского факультета Саклера Тель-Авивского университета.



По ее словам, результаты исследования свидетельствуют о том, что в большинстве случаев чувствительность к боли у людей с аутизмом на самом деле выше, чем у большей части населения. При этом, им не удается эффективно подавлять болевые раздражители