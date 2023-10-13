



Информация Клалит для эвакуированных из поселений на границе с сектором Газа

В районе иерусалимских гор открылась чрезвычайная поликлиника "Клалит", которая будет оказывать медицинскую помощь семьям, эвакуированным из поселений на границе с сектором Газа.



Клиника будет оказывать медицинскую помощь в соответствии с меняющимися потребностями семей, прибывающих с границы.



Доктор Аелет Нават, педиатр из иерусалимского округа "Клалит", рассказывает: "С того момента, как эвакуированные вошли в отель, были мобилизованы большие силы добровольцев из системы здравоохранения, охраны психического здоровья и альтернативной медицины. Эвакуированные пережили серьезное эмоциональное потрясение и тяжелые ситуации, поэтому медицинская помощь оказывается с большой чуткостью и внимательностью и включает ежедневную поставку лекарств, стабилизацию хронических больных и все необходимое в соответствии с меняющимися потребностями. В области эмоциональной и психологической поддержки проводятся индивидуальные и групповые процедуры, а в конце каждого дня также проходят терапевтические встречи. В то же время мы находимся в контакте с Министерством образования для создания школы для детей".



Одновременно с открытием поликлиники были продлены часы приема пациентов в поликлинике кибуца, где находятся эвакуированные, и теперь поликлиника открыта шесть дней в неделю.



Яара Зейт, старшая медсестра поликлиники кибуца: "Клалит здесь для всех, и мы помогаем и поддерживаем каждого. Это меньшее, что мы можем сделать в эти дни для эвакуированных".



Одновременно с открытием поликлиники расширилась работа поликлинику в другом кибуце в районе Иерусалима с помощью врачей и медсестер добровольцев, чтобы обеспечить непрерывное медицинское обслуживание жителей, эвакуированных с границ сектора Газа, проживающих в гостинице кибуца.



Мааян Раз, заведующая службой ухода за беспомощными (сиуд) в кибуце: "Медицинская помощь включает медицинские осмотры и предоставление лекарств по мере необходимости. Доктор Дэвид Уорд и профессор Амнон Лахад немедленно подключились к делу вместе с доктором Александром Потравным, заведующим поликлиникой, Оснат Амир, секретарем поликлиники, Шир Ялонен и Лилах Касиф, медсестрами от кибуца в поликлинике. Пациенты получают профессиональную и доступную помощь. Поликлиника работает в полном сотрудничестве с командой фармацевтов Маале Адумим, поэтому поставки лекарства доступны и непрерывны", сообщает пресс-служба Клалит.



Эрез Леви, директор иерусалимского округа: "Я очень горжусь самоотверженностью медицинских бригад иерусалимского округа, которые добровольно приезжают помогать эвакуированным с границ сектора. Это дополняет текущую профессиональную работу в поликлиниках "Клалит", которую я вижу во время своих поездок по Иерусалиму. клиниках. Необычайная преданность делу, заслуживающая похвалы".



На снимке: стойка приема пациентов многопрофильной поликлиники в гостинице.