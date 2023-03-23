



Илон Маск и ВОЗ спорят в Твиттере о роли организации

Генеральный директор Twitter Илон Маск заявил в четверг, что страны не должны “уступать полномочия” Всемирной организации здравоохранения. Но данный комментарий был быстро отвергнут главой агентства здравоохранения ООН.



“Страны не должны уступать полномочия ВОЗ”, — написал Маск, чей аккаунт в Твиттере насчитывает более 132 миллионов подписчиков, комментируя видео, в котором правый австралийский сенатор Малкольм Робертс критикует организацию.



“Страны не уступают суверенитет @WHO“, — написал в ответ генеральный директор Тедрос Адханом Гебрейесус. “#PandemicAccord этого не изменит. Соглашение поможет странам лучше защищаться от пандемий“, — добавил он.



Поскольку COVID-19 впервые появился более трех лет назад, Всемирная организация здравоохранения жаловалась на массовость дезинформации вокруг пандемии.



Время от времени агентство ООН становилось непосредственной целью таких нападений, и некоторые комментаторы обвиняли его в стремлении вырвать политику здравоохранения у правительств, особенно после того, как начались международные переговоры между государствами-членами по новому соглашению о пандемии, чтобы избежать будущих вспышек и справиться с ними.



В состава ВОЗ входят представители 194 государств-членов, которые принимают важные решения по своей политике в области здравоохранения и бюджетам на ежегодной ассамблее с участием правительств.

