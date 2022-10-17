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Фонд Гейтса вложит деньги в борьбу с полиомиелитом во всем мире
17.10.2022 04:41 Ольга Белозерова

Фонд Гейтса вложит деньги в борьбу с полиомиелитом во всем мире

Фонд Билла и Мелинды Гейтс объявил, что выделит 1,2 миллиарда долларов на усилия по искоренению полиомиелита во всем мире.

Об этом сообщает Associated Press.

Как утверждается, средства будут использованы для помощи в реализации стратегии Глобальной инициативы по ликвидации полиомиелита до 2026 года.

Эта инициатива направлена на то, чтобы положить конец вирусу полиомиелита в Пакистане и Афганистане. 

Также деньги пойдут на прекращение вспышек новых вариантов вируса

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