



Фонд Гейтса вложит деньги в борьбу с полиомиелитом во всем мире

Фонд Билла и Мелинды Гейтс объявил, что выделит 1,2 миллиарда долларов на усилия по искоренению полиомиелита во всем мире.



Об этом сообщает Associated Press.



Как утверждается, средства будут использованы для помощи в реализации стратегии Глобальной инициативы по ликвидации полиомиелита до 2026 года.



Эта инициатива направлена на то, чтобы положить конец вирусу полиомиелита в Пакистане и Афганистане.



Также деньги пойдут на прекращение вспышек новых вариантов вируса