Фонд Гейтса вложит деньги в борьбу с полиомиелитом во всем мире
Фонд Билла и Мелинды Гейтс объявил, что выделит 1,2 миллиарда долларов на усилия по искоренению полиомиелита во всем мире.
Об этом сообщает Associated Press.
Как утверждается, средства будут использованы для помощи в реализации стратегии Глобальной инициативы по ликвидации полиомиелита до 2026 года.
Эта инициатива направлена на то, чтобы положить конец вирусу полиомиелита в Пакистане и Афганистане.
Также деньги пойдут на прекращение вспышек новых вариантов вируса