



Физическая сила мужчин-миллениалов уменьшилась: Последствия и решения

В интересном исследовании, проведенном в Уинстон-Салемском государственном университете, ученые хотели проверить разницу в физической силе современных молодых людей по сравнению с предыдущими поколениями. Для этого были проведены тесты на сжатие (приложение силы ладонью) и силу щипкового захвата или надавливании двумя пальцами. По мнению исследователей, это два показателя, достаточно достоверно оценивают физическую силу большинства людей.



Данные были собраны у мужчин в возрасте от 20 до 34 лет и сопоставлены с аналогичными данными, полученными от мужчин той же возрастной группы в 1980-х годах.



Выводы исследователей, опубликованные в Journal of Hand Therapy, принесли тревожные выводы. Физическая сила современных молодых людей из поколения Y (миллениалов) уменьшилась в среднем на 22% по сравнению с поколением их родителей бэби-бумеров или поколением X. Исследователи считают, что тот же тест покажет еще более мрачные результаты среди поколения Z.



Сейчас многие люди целые дни проводят с гаджетами, и относительно немногие из них имеют физически тяжелую работу. Ученые подчеркивают, что это лишь малая часть гораздо более глубокой и значимой проблемы.



С возрастом тело становится слабее и, следовательно, более подвержено травмам, атрофии мышц и различным проблемам со здоровьем.

Постепенная потеря мышечной массы, саркопения, является естественной частью процесса старения человека. После 30 лет люди теряют в среднем от 3% до 5% мышечной массы каждое десятилетие и обычно к концу жизни в совокупности теряют около 30% мышц.



Согласно статистике, люди, страдающие от снижения мышечной массы, имеют в 2,3 раза больший риск переломов после падений. И если пожилые люди страдают от этих проблем в результате уменьшения мышечной массы, что будет с молодыми поколениями, когда они станут старше, если они не будут заниматься спортом, целый день проводить с гаджетами и есть нездоровую пищу?



Не только бодибилдерам и спортсменам необходимо потреблять достаточное количество белка, который является важнейшим компонентом, способствующим наращиванию мышц и предотвращению снижения мышечной массы. Исследование, опубликованное в Nutrients, рекомендует потреблять от 1 грамма до 1,3 грамма белка на килограмм веса тела.



Это значит, что мужчине со средним весом 80 килограммов ежедневно нужно съедать от 80 до 103 граммов белка. Эти белки можно разделить между употреблением лосося или тофу и употреблением смузи с молоком или добавленным протеином.