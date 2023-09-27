



Эти несложные действия позволят понизить давление у пожилых людей

Значительно снизить кровяное давление у пожилых людей поможет увеличение количества шагов, пройденных за день, на три тысячи.



К такому выводу пришли исследователи университета Коннектикута.



Более того, такие физические нагрузки позволят обезопасить себя от сердечной недостаточности, инфарктов и инсультов. Исследование было сосредоточено на группе пожилых американцев в возрасте от 68 до 78 лет, которые вели малоподвижный образ жизни. До начала испытаний они делали до четырех тысяч шагов в день.



"Удивительно, насколько простое изменение образа жизни может быть таким же эффективным, как структурированные упражнения и определенные лекарства", — сказала одна из авторов исследования Элизабет Леффертс.