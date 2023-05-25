



Эта поза для сна может повредить шею и спину

Не все позы для сна одинаково позволяют телу хорошо отдохнуть и сохранить здоровье.



По мнению Джеймса Лейнхардта, эксперта по позам для сна, одна поза для сна, в частности, приведет к болезненному пробуждению утром и оставит вас усталыми.



В видео, размещенном на TikTok, Лейнхардт заявил, что спать на животе с вытянутыми руками на подушке над головой — для вашего тела равносильно перенесенной автомобильной аварии, и призвал людей найти другое положение во время сна.



Он объяснил, что эта поза приводит к тому, что у человека искривляется шея, что противоречит естественным изгибам позвоночника.



В видео, которое набрало более 55 миллионов просмотров, Лейнхардт использовал пластиковый скелет, чтобы продемонстрировать, как сжимаются позвонки во время сна.



"От этого у вас болит шея и спина", — заявил он и добавил, что многие люди до сих пор спят так каждую ночь.



Хотя некоторые утверждали, что это самая удобная поза для сна, Лейнхардт возразил, что это может иметь долгосрочные последствия.



Линхардт сказал, что люди думают, что так спать удобнее, потому что они к этому привыкли.



В качестве альтернативы он предложил иметь одну подушку, на которую можно положить голову, а также подушку между ногами, которая, по его словам, поддерживает и стабилизирует бедра, что приводит к лучшей осанке.

