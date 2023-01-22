



COVID в Израиле: всего 274 новых случая

В Израиле с момента начала эпидемии коронавируса заразились COVID-19, в общей сложности, 4 780 955 человек.



Об этом свидетельствуют данные, предоставленные пресс-службой министерства здравоохранения вечером, 22 января.



Уточняется, что было выявлено всего 274 новых случая заражения. Активными носителями, на настоящее время, являются 6645 пациентов.



На сегодняшний день, 106 пациентов - в тяжелом состоянии, из них 29 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ). За весь период эпидемии коронавируса умерли 12 148 человек.