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COVID в Израиле пошел на спад: всего 458 новых случаев
21.08.2022 13:20 Алина Груднева

COVID в Израиле пошел на спад: всего 458 новых случаев

В Израиле с момента начала эпидемии коронавируса заразились COVID-19, в общей сложности, 4 623 052 человек.

Об этом свидетельствуют данные, предоставленные пресс-службой министерства здравоохранения 21 августа.

Уточняется, что было выявлено 458 новых случаев заражения. Активными носителями, на настоящее время, являются 14 575 пациентов.

На сегодняшний день, 200 пациентов - в тяжелом состоянии, из них 72 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ). За весь период эпидемии коронавируса умерли 11 525 человек.

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