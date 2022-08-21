



COVID в Израиле пошел на спад: всего 458 новых случаев

В Израиле с момента начала эпидемии коронавируса заразились COVID-19, в общей сложности, 4 623 052 человек.



Об этом свидетельствуют данные, предоставленные пресс-службой министерства здравоохранения 21 августа.



Уточняется, что было выявлено 458 новых случаев заражения. Активными носителями, на настоящее время, являются 14 575 пациентов.



На сегодняшний день, 200 пациентов - в тяжелом состоянии, из них 72 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ). За весь период эпидемии коронавируса умерли 11 525 человек.