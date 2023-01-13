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COVID в Израиле: число новых больных продолжает сокращаться
13.01.2023 15:38 Алина Груднева

COVID в Израиле: число новых больных продолжает сокращаться

В Израиле с момента начала эпидемии коронавируса заразились COVID-19, в общей сложности, 4 775 112 человек.

Об этом свидетельствуют данные, предоставленные пресс-службой министерства здравоохранения 13 января.

Уточняется, что было выявлено 744 новых случая заражения. Активными носителями, на настоящее время, являются 8 589 пациентов.

На сегодняшний день, 113 пациентов - в тяжелом состоянии, из них 38 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ). За весь период эпидемии коронавируса умерли 12 111 человек.

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