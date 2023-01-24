



COVID в Израиле: 820 новых случаев

В Израиле с момента начала эпидемии коронавируса заразились COVID-19, в общей сложности, 4 782 142 человек.



Об этом свидетельствуют данные, предоставленные пресс-службой министерства здравоохранения утром, 24 января.



Уточняется, что было выявлено 820 новых случаев заражения. Активными носителями, на настоящее время, являются 6 481 пациент.



На сегодняшний день, 102 пациента - в тяжелом состоянии, из них 25 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ). За весь период эпидемии коронавируса умерли 12 149 человек.