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COVID в Израиле: 820 новых случаев
24.01.2023 11:05 Алина Груднева

COVID в Израиле: 820 новых случаев

В Израиле с момента начала эпидемии коронавируса заразились COVID-19, в общей сложности, 4 782 142 человек.

Об этом свидетельствуют данные, предоставленные пресс-службой министерства здравоохранения утром, 24 января.

Уточняется, что было выявлено 820 новых случаев заражения. Активными носителями, на настоящее время, являются 6 481 пациент.

На сегодняшний день, 102 пациента - в тяжелом состоянии, из них 25 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ). За весь период эпидемии коронавируса умерли 12 149 человек.

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