Новости » Здоровье
COVID в Израиле: 715 новых случаев
25.01.2023 13:49 Алина Груднева

COVID в Израиле: 715 новых случаев

В Израиле с момента начала эпидемии коронавируса заразились COVID-19, в общей сложности, 4 782 832 человека.

Об этом свидетельствуют данные, предоставленные пресс-службой министерства здравоохранения утром, 1 января.

Уточняется, что было выявлено 715 новых случаев заражения. Активными носителями, на настоящее время, являются 6 630 пациентов.

На сегодняшний день, 100 пациентов - в тяжелом состоянии, из них 26 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ). За весь период эпидемии коронавируса умерли 12 156 человек.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы