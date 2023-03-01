



COVID в Израиле: 666 новых случаев

В Израиле с момента начала эпидемии коронавируса заразились COVID-19, в общей сложности, 4 799 640 человек.



Об этом свидетельствуют данные, предоставленные пресс-службой министерства здравоохранения 1 марта.



Уточняется, что было выявлено 666 новых случаев заражения. Активными носителями, на настоящее время, являются 5 179 пациентов.



На сегодняшний день, 96 пациентов - в тяжелом состоянии, из них 25 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ). За весь период эпидемии коронавируса умерли 12 292 человека.