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COVID в Израиле: 603 новых случая
30.01.2023 09:40 Алина Груднева

COVID в Израиле: 603 новых случая

В Израиле с момента начала эпидемии коронавируса заразились COVID-19, в общей сложности, 4 785 317 человек.

Об этом свидетельствуют данные, предоставленные пресс-службой министерства здравоохранения утром, 30 января.

Уточняется, что было выявлено 603 новых случая заражения. Активными носителями, на настоящее время, являются 5 723 пациента.

На сегодняшний день, 101 пациент - в тяжелом состоянии, из них 29 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ). За весь период эпидемии коронавируса умерли 12 177 человек.

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