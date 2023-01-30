



COVID в Израиле: 603 новых случая

В Израиле с момента начала эпидемии коронавируса заразились COVID-19, в общей сложности, 4 785 317 человек.



Об этом свидетельствуют данные, предоставленные пресс-службой министерства здравоохранения утром, 30 января.



Уточняется, что было выявлено 603 новых случая заражения. Активными носителями, на настоящее время, являются 5 723 пациента.



На сегодняшний день, 101 пациент - в тяжелом состоянии, из них 29 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ). За весь период эпидемии коронавируса умерли 12 177 человек.