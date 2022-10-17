



COVID в Израиле: 590 новых случаев

В Израиле с момента начала эпидемии коронавируса заразились COVID-19, в общей сложности, 4 673 411 человек.



Об этом свидетельствуют данные, предоставленные пресс-службой министерства здравоохранения вечером, 17 октября.



Уточняется, что было выявлено 590 новых случаев заражения. Активными носителями, на настоящее время, являются 5 822 пациента.



На сегодняшний день, 81 пациент - в тяжелом состоянии, из них 31 подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ). За весь период эпидемии коронавируса умерли 11 717 человек.