



COVID в Израиле: 539 новых случаев

В Израиле с момента начала эпидемии коронавируса заразились COVID-19, в общей сложности, 4 796 442 человек.



Об этом свидетельствуют данные, предоставленные пресс-службой министерства здравоохранения утром, 23 февраля.



Уточняется, что было выявлено 539 новых случаев заражения. Активными носителями, на настоящее время, являются 5 127 пациентов.



На сегодняшний день, 73 пациента - в тяжелом состоянии, из них 20 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ). За весь период эпидемии коронавируса умерли 12 258 человек.