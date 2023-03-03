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COVID в Израиле: 537 новых случаев
03.03.2023 12:18 Алина Груднева

COVID в Израиле: 537 новых случаев

В Израиле с момента начала эпидемии коронавируса заразились COVID-19, в общей сложности, 4 800 708 человек.

Об этом свидетельствуют данные, предоставленные пресс-службой министерства здравоохранения 3 марта.

Уточняется, что было выявлено 537 новых случаев заражения. Активными носителями, на настоящее время, являются 5 291 пациент.

На сегодняшний день, 81 пациент - в тяжелом состоянии, из них 16 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ). За весь период эпидемии коронавируса умерли 12 303 человека.

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