



COVID в Израиле: 535 новых случаев

В Израиле с момента начала эпидемии коронавируса заразились COVID-19, в общей сложности, 4 793 577 человек.



Об этом свидетельствуют данные, предоставленные пресс-службой министерства здравоохранения утром, 17 февраля.



Уточняется, что было выявлено 535 новых случаев заражения. Активными носителями, на настоящее время, являются 4 766 пациентов.



На сегодняшний день, 80 пациентов - в тяжелом состоянии, из них 22 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ). За весь период эпидемии коронавируса умерли 12 246 человек.