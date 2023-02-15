



COVID в Израиле: 502 новых случая

В Израиле с момента начала эпидемии коронавируса заразились COVID-19, в общей сложности, 4 792 610 человек.



Об этом свидетельствуют данные, предоставленные пресс-службой министерства здравоохранения 15 февраля.



Уточняется, что было выявлено 502 новых случая заражения. Активными носителями, на настоящее время, являются 4 658 пациентов.



На сегодняшний день, 94 пациента - в тяжелом состоянии, из них 27 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ). За весь период эпидемии коронавируса умерли 12 244 человек.