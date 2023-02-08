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COVID в Израиле: 455 новых случаев
08.02.2023 12:30 Алина Груднева

COVID в Израиле: 455 новых случаев

В Израиле с момента начала эпидемии коронавируса заразились COVID-19, в общей сложности, 4 789 735 человек.

Об этом свидетельствуют данные, предоставленные пресс-службой министерства здравоохранения 8 февраля.

Уточняется, что было выявлено  455 новых случаев заражения. Активными носителями, на настоящее время, являются 5 094 пациентов.

На сегодняшний день, 95 пациентов - в тяжелом состоянии, из них 31 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ). За весь период эпидемии коронавируса умерли 12 222 человека.

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