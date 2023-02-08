



COVID в Израиле: 455 новых случаев

В Израиле с момента начала эпидемии коронавируса заразились COVID-19, в общей сложности, 4 789 735 человек.



Об этом свидетельствуют данные, предоставленные пресс-службой министерства здравоохранения 8 февраля.



Уточняется, что было выявлено 455 новых случаев заражения. Активными носителями, на настоящее время, являются 5 094 пациентов.



На сегодняшний день, 95 пациентов - в тяжелом состоянии, из них 31 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ). За весь период эпидемии коронавируса умерли 12 222 человека.