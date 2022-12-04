



COVID в Израиле: 148 тяжелобольных

В Израиле с момента начала эпидемии коронавируса заразились COVID-19, в общей сложности, 4 727 322 человек.



Об этом свидетельствуют данные, предоставленные пресс-службой министерства здравоохранения вечером, 4 декабря.



Уточняется, что было выявлено 787 новых случаев заражения. Активными носителями, на настоящее время, являются 11 428 пациентов.



На сегодняшний день, 148 пациентов - в тяжелом состоянии, из них 42 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ). За весь период эпидемии коронавируса умерли 11 878 человек.