



COVID в Израиле: 1177 новых случаев

В Израиле с момента начала эпидемии коронавируса заразились COVID-19, в общей сложности, 4 660 619 человек.



Об этом свидетельствуют данные, предоставленные пресс-службой министерства здравоохранения утром, 29 сентября.



Уточняется, что было выявлено 1177 новых случаев заражения. Активными носителями, на настоящее время, являются 7 104 пациентов.



На сегодняшний день, 82 пациента - в тяжелом состоянии, из них 24 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ). За весь период эпидемии коронавируса умерли 11 693 человека.