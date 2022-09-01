



COVID в Израиле: 11 620 умерших за все время пандемии

В Израиле с момента начала эпидемии коронавируса заразились COVID-19, в общей сложности, 4 633 867 человек.



Об этом свидетельствуют данные, предоставленные пресс-службой министерства здравоохранения утром, 1 сентября.



Уточняется, что было выявлено 840 новых случаев заражения. Активными носителями, на настоящее время, являются 10 516 пациентов.



На сегодняшний день, 108 пациентов - в тяжелом состоянии, из них 45 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ). За весь период эпидемии коронавируса умерли 11 620 человек.