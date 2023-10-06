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чашка чая
06.10.2023 01:29 Наталья Богинская

Чашка чая в день поможет избежать диабета – эксперты советуют конкретный сорт

Эксперты считают, что чай обладает мощным антиоксидантным и противовоспалительным действием, улучшающим чувствительность к инсулину. Особенно сильное воздействие оказывает так называемый “темный” чай – полностью ферментированный чай, который при заваривании дает черный густой настой.

Как проводилось исследование

Ученые из Университета Аделаиды (Австралия) и Юго-Восточного университета (Китай) изучили ежедневное употребление чая 1 923 взрослыми жителями Китая. Среди участников были как люди, не употребляющие чай, так и те, кто в прошлом пил только один вид чая.
Их спрашивали о частоте употребления чая – от "никогда", "время от времени" до "часто" и "каждый день", а также о типе чая – зеленый, черный, темный или другой.
Затем были проанализированы результаты тестов на:
  • количество сахара в моче, 
  • инсулинорезистентность,
  • гликемический статус, определяемый как наличие диабета 2-го типа в анамнезе,
  • толерантность к глюкозе.
Ежедневное употребление чая оказалось связанным с увеличением экскреции глюкозы с мочой и снижением инсулинорезистентности, что указывает на снижение вероятности развития преддиабета и диабета 2-го типа.

Чашка чая в день уменьшает уровень глюкозы

Люди, страдающие диабетом, часто страдают от почечной реабсорбции глюкозы, то есть их почки задерживают больше глюкозы, не позволяя ей выводиться с мочой и способствуя повышению уровня сахара в крови.
На конференции Европейской ассоциации по изучению диабета (EASD) в Гамбурге (Германия), исследователи заявили, что у любителей выпить чашечку чая риск развития преддиабета на 15% ниже, а риск развития диабета 2 типа – на 28% ниже, чем у тех, кто никогда не пьет чай.
"Полученные нами результаты указывают на защитное воздействие привычного чаепития на контроль уровня сахара в крови через увеличение выделения глюкозы с мочой, улучшение инсулинорезистентности и, следовательно, улучшение контроля уровня сахара в крови”, – указал профессор Тонджи Ву, ведущий автор исследования.

Влияние “темного” чая на уровень сахара

Эти преимущества были наиболее выражены у тех, кто ежедневно пьет “темный” чай.
Риск развития преддиабета у любителей “темного” чая был на 53% ниже, а риск развития диабета 2 типа – на 47% ниже, даже с учетом установленных факторов риска, включая:
  • индекс массы тела, 
  • повышенное артериальное давление, 
  • уровень глюкозы в крови, 
  • уровень холестерина, 
  • потребление алкоголя, курение, 
  • семейный анамнез диабета,
  • нерегулярные физические нагрузки.
“Если рассмотреть все различные биомаркеры, связанные с привычным употреблением “темного” чая, то это может быть одним из простых шагов, которые люди могут легко предпринять для улучшения своего питания и здоровья", – утверждают ученые.

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