



Чашка чая в день поможет избежать диабета – эксперты советуют конкретный сорт

Эксперты считают, что чай обладает мощным антиоксидантным и противовоспалительным действием, улучшающим чувствительность к инсулину. Особенно сильное воздействие оказывает так называемый “темный” чай – полностью ферментированный чай, который при заваривании дает черный густой настой.

Как проводилось исследование

количество сахара в моче,

инсулинорезистентность,

гликемический статус, определяемый как наличие диабета 2-го типа в анамнезе,

толерантность к глюкозе.

Чашка чая в день уменьшает уровень глюкозы

Влияние “темного” чая на уровень сахара

индекс массы тела,

повышенное артериальное давление,

уровень глюкозы в крови,

уровень холестерина,

потребление алкоголя, курение,

семейный анамнез диабета,

нерегулярные физические нагрузки.

Ученые из Университета Аделаиды (Австралия) и Юго-Восточного университета (Китай) изучили ежедневное употребление чая 1 923 взрослыми жителями Китая. Среди участников были как люди, не употребляющие чай, так и те, кто в прошлом пил только один вид чая.Их спрашивали о частоте употребления чая – от "никогда", "время от времени" до "часто" и "каждый день", а также о типе чая – зеленый, черный, темный или другой.Затем были проанализированы результаты тестов на:Ежедневное употребление чая оказалось связанным с увеличением экскреции глюкозы с мочой и снижением инсулинорезистентности, что указывает на снижение вероятности развития преддиабета и диабета 2-го типа.Люди, страдающие диабетом, часто страдают от почечной реабсорбции глюкозы, то есть их почки задерживают больше глюкозы, не позволяя ей выводиться с мочой и способствуя повышению уровня сахара в крови.На конференции Европейской ассоциации по изучению диабета (EASD) в Гамбурге (Германия), исследователи заявили, что у любителей выпить чашечку чая риск развития преддиабета на 15% ниже, а риск развития диабета 2 типа – на 28% ниже, чем у тех, кто никогда не пьет чай."Полученные нами результаты указывают на защитное воздействие привычного чаепития на контроль уровня сахара в крови через увеличение выделения глюкозы с мочой, улучшение инсулинорезистентности и, следовательно, улучшение контроля уровня сахара в крови”, – указал профессор Тонджи Ву, ведущий автор исследования.Эти преимущества были наиболее выражены у тех, кто ежедневно пьет “темный” чай.Риск развития преддиабета у любителей “темного” чая был на 53% ниже, а риск развития диабета 2 типа – на 47% ниже, даже с учетом установленных факторов риска, включая:“Если рассмотреть все различные биомаркеры, связанные с привычным употреблением “темного” чая, то это может быть одним из простых шагов, которые люди могут легко предпринять для улучшения своего питания и здоровья", – утверждают ученые.