Чашка чая в день поможет избежать диабета – эксперты советуют конкретный сорт
Эксперты считают, что чай обладает мощным антиоксидантным и противовоспалительным действием, улучшающим чувствительность к инсулину. Особенно сильное воздействие оказывает так называемый “темный” чай – полностью ферментированный чай, который при заваривании дает черный густой настой.
Как проводилось исследованиеУченые из Университета Аделаиды (Австралия) и Юго-Восточного университета (Китай) изучили ежедневное употребление чая 1 923 взрослыми жителями Китая. Среди участников были как люди, не употребляющие чай, так и те, кто в прошлом пил только один вид чая.
Их спрашивали о частоте употребления чая – от "никогда", "время от времени" до "часто" и "каждый день", а также о типе чая – зеленый, черный, темный или другой.
Затем были проанализированы результаты тестов на:
- количество сахара в моче,
- инсулинорезистентность,
- гликемический статус, определяемый как наличие диабета 2-го типа в анамнезе,
- толерантность к глюкозе.
Чашка чая в день уменьшает уровень глюкозыЛюди, страдающие диабетом, часто страдают от почечной реабсорбции глюкозы, то есть их почки задерживают больше глюкозы, не позволяя ей выводиться с мочой и способствуя повышению уровня сахара в крови.
На конференции Европейской ассоциации по изучению диабета (EASD) в Гамбурге (Германия), исследователи заявили, что у любителей выпить чашечку чая риск развития преддиабета на 15% ниже, а риск развития диабета 2 типа – на 28% ниже, чем у тех, кто никогда не пьет чай.
"Полученные нами результаты указывают на защитное воздействие привычного чаепития на контроль уровня сахара в крови через увеличение выделения глюкозы с мочой, улучшение инсулинорезистентности и, следовательно, улучшение контроля уровня сахара в крови”, – указал профессор Тонджи Ву, ведущий автор исследования.
Влияние “темного” чая на уровень сахараЭти преимущества были наиболее выражены у тех, кто ежедневно пьет “темный” чай.
Риск развития преддиабета у любителей “темного” чая был на 53% ниже, а риск развития диабета 2 типа – на 47% ниже, даже с учетом установленных факторов риска, включая:
- индекс массы тела,
- повышенное артериальное давление,
- уровень глюкозы в крови,
- уровень холестерина,
- потребление алкоголя, курение,
- семейный анамнез диабета,
- нерегулярные физические нагрузки.