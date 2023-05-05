



Бои в Судане: потеряно более 1 млн вакцин против полиомиелита

В ходе боевых действий в Судане потеряно более одного миллиона доз вакцины против полиомиелита.



По данным Reuters, об этом сообщает ЮНИСЕФ.



"Ряд объектов был разграблен, поврежден или уничтожен", - замдиректора Управления программ по чрезвычайным ситуациям ЮНИСЕФ Хейзел Де Вет.



Уточняется, что более миллиона доз вакцины было потеряно в Южном Дарфуре.



Агентство проводило кампании по вакцинации против полиомиелита в Судане после вспышки заболеваемости в конце 2022 года.

