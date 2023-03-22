



BioNTech будет производить пробную противораковую вакцину в Иерусалиме

Немецкая биотехнологическая компания BioNTech, разработавшая Pfizer - вакцину от Covid-19, подтвердила Globes заявление мэра Иерусалима Моше Лиона о намерении открыть в городе завод по производству вакцин.



BioNTech подписала соглашение с муниципалитетом Иерусалима, Управлением внешней торговли Министерства экономики и Управлением развития Иерусалима. Ицик Озер, директор по развитию бизнеса Управления развития Иерусалима, говорит: “На заводе будет работать от 200 до 300 человек, и он будет построен в течение двух-трех лет на 28 дунамах земли, уже выделенных для проекта”.



Компания отмечает, что проект все еще находится на ранней стадии, и пока неизвестно, сколько будет инвестировано в объект. Инвестиции в подобные проекты могут исчисляться десятками миллионов долларов.



BioNTech может легко позволить себе инвестировать такие суммы. Ожидается, что его выручка снизится в 2023 году в связи с сокращением использования вакцин против Covid-19, но у него достаточно денег для следующего этапа: 13,4 млрд евро на конец третьего квартала 2022 года. Что касается государственной поддержки, BioNTech будет иметь право на льготы, предоставляемые компаниям, открывающим биомедицинские или высокотехнологичные заводы в Иерусалиме, но, вероятно, не более того.



С самого начала пандемии Covid-19 Израиль искал кого-то, кто создаст в Израиле завод по производству вакцин, который можно будет быстро переоборудовать для производства экстренных вакцин в случае новой пандемии. Прибытие в Израиль компании BioNTech, одной из двух ведущих мировых компаний по производству мРНК-вакцин, является отличным ответом.



Завод будет построен с нуля, и BioNTech будет производить на нем терапевтическую иммунизацию против рака. Технология, на которой основана иммунизация, аналогична технологии вакцины Covid-19 и также основана на РНК, но цель лечения другая. Компания хочет “научить” вакцину характеристикам раковых новообразований, а затем позволить ей прикреплять именно их.



Продукт все еще далек от рынка. Клинические испытания начнутся только в этом году. Генеральный директор BioNTech Угур Шахин заявил несколько недель назад, что он ожидает, что продукт будет широко использоваться в коммерческих целях “до 2030 года”. На самом деле нет никакой уверенности в том, что он когда-либо появится на рынке, но если не возникнет серьезных проблем с испытаниями на безопасность, завод в Израиле должен начать производство противораковой иммунизации для клинических испытаний компании.



