



Австралийские ученые доказали, что деменция взаимосвязана с холестерином

Ученые из Института исследования сердца говорят, что они совершили большой прорыв, впервые обнаружив четкую взаимосвязь между деменцией и высоким уровнем холестерина. Исследователи говорят, что полученные результаты 17 глобальных исследований более миллиона пациентов в возрасте до 65 лет означают, что будущие тесты для расчета риска развития деменции могут быть выполнены с помощью анализов крови.



Доктор Ашиш Мишра из Института уверен, что результаты “изменили правила игры”, потому что это первая доказана окончательно взаимосвязь между уровнями холестерина и деменцией.

“Впервые мы смогли категорически сказать, что существует прямая связь между тем, что мы едим, и ухудшением наших когнитивных функций”, – объяснил доктор Мишра. “Плохой” холестерин агрегирует между нейронами белки тау, которые преодолевают гематоэнцефалический барьер и могут привести к деменции”.

Холестерин используется организмом для выработки гормонов и помощи пищеварению, но слишком много холестерина из рациона с высоким содержанием сахара и жира приведет к дисбалансу уровня липидов в крови, вызывая осложнения. Высокий уровень холестерина может привести к накоплению бляшек на стенках артерий, увеличивая риск инсульта.

“К сожалению, нет волшебного лекарства, чтобы избавиться от бляшек на артериях. Нам нужно научиться жить с этим и помочь ему раствориться с течением времени за счет улучшения питания и здорового образа жизни”, – говорит доктор.



По его мнению, открытие приведет к более точному выявлению ранних признаков деменции, что даст людям возможность воздействовать на свои факторы риска, включая диету и физические упражнения.



Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что начальные проявления деменции часто проявляются за 10–20 лет до появления клинических симптомов и что 40% риска ее развития можно отнести на счет поддающихся изменению факторов риска. Доктор Мишра сказал, что врачи могут проводить простые и экономически эффективные тесты на людях в возрасте 50 лет, поэтому пациенты из группы риска могут работать над улучшением своего рациона, чтобы справиться со снижением когнитивных функций.



Число людей, живущих в Австралии с деменцией, составляет около 487 500 человек. Для населения старше 65 лет это соответствует 84 больным на 1000 человек. Есть прогнозы, что к 2058 году число австралийцев, живущих с деменцией, увеличится более чем вдвое.