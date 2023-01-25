



80% сексуально активных людей подхватят эту заразу

Доктор Анат Фрум, гинеколог из детской больницы Шнайдер опубликовала материал о самой распространенной болезни, передающейся половым путем - и о простом и эффективном способе избежать заражения.



Цифры не внушают оптимизма: 80%-90% сексуально активных людей будут инфицированы вирусом папилломы в течение жизни, и около половины инфицированных будут заражены штаммом вируса, который может вызвать рак. Вирус папилломы человека (ВПЧ - Human Papilloma Virus) является основной причиной рака шейки матки у женщин.



Рак не щадит и мужчин: вирус папилломы может вызвать рак пениса и прямой кишки. Наиболее распространенным заболеванием у мужчин является рак полости рта и глотки, который не имеет ранней диагностики, как мазок PAP, и вакцина также помогает в защите во время орального секса. Вакцина также защищает мальчиков от бородавок, которые являются неприятным заболеванием. Кроме того, несомненно, существует и большая цель - "стадный эффект ". Если мы будем прививать и мальчиков, то через несколько лет рак шейки матки практически исчезнет.



Вирус папилломы широко распространен и легко передаетсяпри прямом контакте, особенно во время полового акта. Инфекция часто протекает без симптомов, и инфицированные не знают, что могут передавать вирус другим людям. Вирусы папилломы передаются также при контакте и трении кожи, а не только в жидкостях организма, поэтому профилактические меры не эффективны для предотвращения заражения ими, так как открытый участок кожи может передать вирус. Это самое распространенное заболевание, передающееся половым путем. Как уже упоминалось, большинство сексуально активных людей будут инфицированы вирусом папилломы в течение своей жизни, и около половины инфицированных будут заражены штаммом вируса, который может вызвать рак. В 90% случаев вирус исчезает из организма, не причиняя вреда, но до 10% случаев развиваются заболевания, вызванные вирусом ВПЧ.



Самый безопасный и единственный способ избежать заражения и с наибольшей эффективностью - это вакцинация перед началом половой жизни. Вакцина, которую сегодня применяют в Израиле, - Гардасил 9, которая защищает от девяти штаммов вируса папилломы: 6, 11, 16, 18 и штаммов 31, 33, 45, 52, 58, которые в основном вызывают рак шейки матки. Она предназначена для мальчиков и девочек в возрасте от 9 до 26 лет. Вакцины против вируса папилломы предотвращают заражение вакцинируемого в будущем штаммами вируса, входящими в состав вакцины.



Вакцинация против папилломавируса (ВПЧ) проводится в плановом порядке учащимся 8-го класса в школе в двух дозах с интервалом в 6 месяцев между дозами. При введении трех доз интервалы составляют два и шесть месяцев от первой дозы. Важно отметить, что вторая доза может быть введена всегда, даже если прошло более шести месяцев, но следует учитывать, что после 15 лет необходимо сделать три инъекции вместо двух до 15 лет. Девушки и юноши в возрасте 14-18 лет, которые по разным причинам не были привиты, имеют право пройти вакцинацию бесплатно в школах (в 9 классе) или в медицинских бюро Министерства здравоохранения (начиная с 10 класса). К сожалению, данные последних лет показывают, что только около 50% восьмиклассников получили первую дозу вакцины и 40% - вторую.