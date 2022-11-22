



59% взрослого населения Израиля страдает от избыточного веса

В новом отчете Национального института исследований политики здравоохранения, опубликованном 21 ноября, приводятся тревожные данные из базы данных больничных касс Израиля.



Согласно этим данным, около 59% взрослого населения Израиля в возрасте от 20 до 64 лет страдают избыточным весом и ожирением. В 2021 году был отмечен необычный рост детского ожирения - 7,7% 7-летних детей в Израиле страдают от ожирения, что на один процент больше, чем в предыдущие годы.



Мужчины имеют гораздо больше избыточного веса, чем женщины - около 39,2% мужчин по сравнению с 30,1% женщин. Среди людей в возрасте 65 лет и старше от избыточного веса страдают 40% мужчин и 30% женщин.



Рост избыточного веса наблюдался и среди подростков в возрасте 14 и 15 лет. Согласно данным, 11,8% молодежи страдали от избыточного веса, что почти на один процент больше по сравнению с 2019 годом и на 1,6% больше по сравнению с 2017 годом.



14-15-летние мальчики с низким социально-экономическим статусом страдают от избыточного веса почти в два раза чаще, чем дети того же возраста с высоким статусом (15,9% по сравнению с 8,5%), в то время как среди девочек были отмечены меньшие различия.



