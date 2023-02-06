



WSJ: Тегеран и Москва построят в России завод по производству дронов

The Wall Street Journal сообщает, что Москва и Тегеран сотрудничают в планах строительства нового завода в России, который мог бы производить не менее 6000 беспилотников иранской разработки для использования в войне на Украине.



WSJ цитирует официальных лиц из страны, связанной с США, которые сообщили, что иранская делегация высокого уровня отправилась в Россию в начале

января, чтобы посетить площадку завода и обсудить детали, необходимые для запуска проекта.



Сообщается, что иранскую делегацию возглавляли находящийся под санкциями бригадный генерал Абдолла Мехраби, глава Исследовательской организации аэрокосмических сил и самодостаточного джихада Корпуса стражей исламской революции, и Гасем Давандян, исполнительный директор иранской авиационной промышленности «Кудс».



Напомним, что Исламская Республика уже предоставила России сотни беспилотников, которые она использовала для поражения военных и гражданских целей на Украине.



В то же время, источники утверждают, что завод по производству дронов является частью сделки между двумя союзниками на 1 миллиард долларов. По словам официальных лиц, Москва предоставила Ирану оружие, захваченное на поле боя в Украине, которое они пытаются копировать.



Тем времененм, администрация Байдена предупредила, что Россия и Иран развивают «полноценное оборонное партнерство». При этом, Белый дом заявляет, что Москва обучала иранских пилотов полетам на российских реактивных истребителях с намерением предоставить Тегерану истребители к концу года.