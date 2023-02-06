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WSJ: Тегеран и Москва построят в России завод по производству дронов
06.02.2023 17:24 Мignews.com

WSJ: Тегеран и Москва построят в России завод по производству дронов

 The Wall Street Journal сообщает, что Москва и Тегеран сотрудничают в планах строительства нового завода в России, который мог бы производить не менее 6000 беспилотников иранской разработки для использования в войне на Украине.

  WSJ цитирует официальных лиц из страны, связанной с США, которые сообщили, что иранская делегация высокого уровня отправилась в Россию в начале
января, чтобы посетить площадку завода и обсудить детали, необходимые для запуска проекта.

Сообщается, что иранскую делегацию возглавляли находящийся под санкциями бригадный генерал Абдолла Мехраби, глава Исследовательской организации аэрокосмических сил и самодостаточного джихада Корпуса стражей исламской революции, и Гасем Давандян, исполнительный директор иранской авиационной промышленности «Кудс».

  Напомним, что Исламская Республика уже предоставила России сотни беспилотников, которые она использовала для поражения военных и гражданских целей на Украине.

  В то же время, источники  утверждают, что завод по производству дронов является частью сделки между двумя союзниками на 1 миллиард долларов. По словам официальных лиц, Москва предоставила Ирану оружие, захваченное на поле боя в Украине, которое они пытаются копировать.

 Тем времененм, администрация Байдена предупредила, что Россия и Иран развивают «полноценное оборонное партнерство». При этом, Белый дом заявляет, что Москва обучала иранских пилотов полетам на российских реактивных истребителях с намерением предоставить Тегерану истребители к концу года.

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