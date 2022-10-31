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Выборы в Израиле: солдаты ЦАХАЛа проголосуют на 710 участках
31.10.2022 18:01 Ольга Белозерова

Выборы в Израиле: солдаты ЦАХАЛа проголосуют на 710 участках

Солдаты Армии обороны Израиля будут голосовать на завтрашних выборах на 710 участках военных баз и постов по всей стране.

Об этом сообщает Times of Israel.

Самый северный избирательный участок будет находиться на наблюдательном посту Астра на вершине горы Хермон, а самый южный - на посту Таба, недалеко от границы с Египтом. 

Около 22% участков в более отдаленных районах были открыты досрочно, что позволило некоторым солдатам начать голосовать еще вчера.

В ЦАХАЛе отметили, что около 29% солдат голосуют впервые.

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