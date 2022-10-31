



Выборы в Израиле: солдаты ЦАХАЛа проголосуют на 710 участках

Солдаты Армии обороны Израиля будут голосовать на завтрашних выборах на 710 участках военных баз и постов по всей стране.



Об этом сообщает Times of Israel.



Самый северный избирательный участок будет находиться на наблюдательном посту Астра на вершине горы Хермон, а самый южный - на посту Таба, недалеко от границы с Египтом.



Около 22% участков в более отдаленных районах были открыты досрочно, что позволило некоторым солдатам начать голосовать еще вчера.



В ЦАХАЛе отметили, что около 29% солдат голосуют впервые.