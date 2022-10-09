



Верховный суд принял решение: Шикли и Балад смогут участвовать в выборах

После того как бывший депутат Кнессета Амихай Шикли и партия "Балад" опротестовали в суде решение о запрете баллотироваться в Кнессет 25-го созыва, на том основании, что это были политические манипуляции, БАГАЦ разрешил им продолжить участие в избирательной кампании.



Сегодня утром, в воскресенье, 9 октября, БАГАЦ рассмотрел апелляцию. Большинством в восемь голосов против одного запрет был снят без указания мотивов.



Центр Adalah, который представлял "Балад", заявил в ответ на решение: "Вердикт БАГАЦ имеет обязательную силу на ходатайство о дисквалификации, которое игнорировало предыдущие постановления Верховного суда. Это ходатайство объединяет все безосновательные ходатайства против арабских списков и кандидатов, подаваемые каждую избирательную кампанию. Цель этих ходатайств была и остается исключительно в том, чтобы настроить против арабских представителей в политике и вывести их за рамки легитимного политического дискурса".

