



Саар: Ликуд обманывает и отравляет общественность

Министр юстиции Гидеон Саар жестко раскритиковал лидера оппозиции Биньямина Нетаниягу, заявив, что партия Ликуд "полностью политизирует" судебную систему.



"Если Нетаниягу получит большинство и сформирует правительство, произойдет полная политизация судебной системы и системы управления. Это ставит под угрозу возможность сохранения независимости судов", - передает его слова Maariv.



Саар считает, что "ослабление судебной системы приведет к концентрации всей власти в правительстве в органах исполнительной власти, которые контролируют назначение судей и контролируют Кнессет посредством коалиционного большинства. Это не Государство Израиль, которое мы знали до сих пор. Это не смена правительства. Это смена режима, и Нетаниягу, Смотрич, Ярив Левин и Шломо Кархи ведут нас к этому".



"Ликуд обманывает общественность и отравляет ее", — заключил он.