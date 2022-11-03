



Порог понимания: что стояло за провалом Яира Лапида

В израильской прессе продолжают бурно обсуждать итоги выборов и пытаются выстроить концепцию, в рамках которой и блок Нетаниягу и блок его врагов получили примерно одинаковое число голосов - но левые проиграли из-за неопытности и неумелого руководства предвыборной кампанией со стороны Яира Лапида.



Представленный вечером 2 ноября в эфире 12-го канала “редкий документ” свидетельствует о масштабе и глубине провала уходящего премьер-министра Яира Лапида и его партии "Еш Атид". Согласно данным опубликованной переписки, Лапид и его соратник, Хиллель Кобринский, не смогли распознать опасность того, что "Мерец" не преодолеет избирательный порог.



Хиллель Кобринский, ближайший советник Лапида, в прошлую пятницу переписывался с одним из организаторов протестов на Бальфур - после того, как опросы 14 канала показали, что партия Мерец получит четыре мандата, как и партия Аводаа. Бальфурист предупреждает, что если Лапид вырастет слишком сильно - малые партии не преодолеют избирательный порог.



Он пишет Кобринскому: "Это единственный способ не дать блоку Биби-Бен-Гвира достичь 61, потому что если одна из партий в блоке, не приведи Господь не преодолеет избирательный порог - у Нетаниягу точно будет 61 мандат".



На это Кобринский ответил: "Это ошибка, это видео направлено только против "Еш Атид", почему Ганц? Ганц забрал у Аводы и Мерец всех фермеров. Почему они работают только против "Еш Атид"? Во всех моих опросах, нет никакой опасности для Мерец и Аводы".



Кобринский попросил бальфуриста приложить "все усилия", чтобы остановить кампанию против Еш Атид, и написал ему, что Еш Атид "упорно работает", чтобы процент голосов в арабском обществе увеличился, потому что именно они будут решать судьбу выборов.



"Во всех опросах в СМИ нет никакой опасности для Мерец и Аводы", - написал Кобринский. "Эта кампания явно вредит шансам привлечь неопределившихся к Ликуду".