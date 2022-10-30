



Нетаниягу - "блоку перемен": не дождетесь

За два дня до открытия избирательных участков лидер оппозиции Биньямин Нетаниягу выступил в эфире радио "Цафон" 104.5.



Нетаниягу сказал: "Я думаю, что многие граждане ценят наш путь, путь стабильного и сильного правого правительства. Согласно всем нашим опросам, мы находимся в равном положении. Опросы показывают, что у правых 60 мандатов, и каждый голос имеет значение", - сказал Нетаниягу.



Он атаковал коалицию: "Нам нужен большой "Ликуд", который гарантирует победу. Те, кто останется дома, получат опасное правительство Лапида, Ганца и Аббаса, с безудержными ценами и палестинским государством. Я говорю всем депутатам, Смотрич, Бен-Гвир и Дери - все они будут министрами в нашем правительстве, но для того, чтобы мы смогли сформировать правительство, нам нужен больший "Ликуд", а не "Еш Атид"".



Он резко атаковал соглашение, подписанное между Израилем и Ливаном: "Насралла прямо угрожал Лапиду, что если он не подчинится диктату, то причинит нам вред. Лапид сдался и отдал "Хизбалле" огромные территории и много газа". "Был создан прецедент, что Насралла угрожает, а Израиль сдается. Я изменю это и верну сдерживание. Насралла был в бункере, он не хвастался и точно знал, где он находится. Мы восстановим сдерживающую силу Израиля", - добавил он.



Во вчерашнем интервью газете "Маарив" министр финансов Авигдор Либерман заявил, что в случае, если блок Нетаниягу не достигнет цели в 61 мандат, в "Ликуде" будет предпринята попытка заменить его. На это бывший премьер-министр ответил: "Он говорил это и в прошлый раз, он говорит это на каждых выборах. Не мы потерпели крах, а они. Теперь у нас есть возможность заменить их, и мы стоим на краю пропасти. Я говорю Лапиду, Либерману и Аббасу "Халас". Нам хватило одного года, мы хотим сильное правительство".