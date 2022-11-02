



Гафни: "Мы счастливы, что прогнали это плохое правительство"

Депутат Кнессета Моше Гафни, лидер фракции "Дегель Ха-Тора" в "Яадут А-Тора" выступил в штаб-квартире партии в Бней-Браке во вторник вечером после того, как экзит-полы показали, что партии удалось сохранить свои семь мест.



Об этом сообщает "Аруц Шева".



"Что про нас не говорили? Что у нас нет лидерства, что мы будем слабеть, что они будут голосовать за всякие другие партии, мы себя зарекомендовали - у нас есть лидер, мы увеличили количество своих голосов набрав более 20 тысяч, с б-жьей помощью получим и наше восьмое место", - заявил политик.



Моше Гафни добавил: "Мы счастливы сегодня вечером, потому что отправили это плохое правительство домой".