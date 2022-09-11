



Аелет Шакед: я решила расстаться с Йоазом Хенделем

Председатель партии Руах Ционит, министр внутренних дел Израиля Аелет Шакед выступила с важным политическим заявлением.



Шакед отреагировала на публикации в газете Едиот Ахронот, согласно которым министр связи Йоах Хендель решил порвать с ней политическое партнерство, с тем, чтобы возглавить партию перед выборами.



От имени Шакед распространено заявление, в котором говорится: “После многочисленных консультаций Шакед решила сказать до свидания Йоазу Хенделю и Цвике Хаузеру, и проинформировала об этом Хенделя в ночь на субботу, 10 сентября. Тем не менее, она приняла его просьбу перенести публикацию совместного объявления об этом до полудня 11 сентября, когда Хендель приземлится в Нью-Йорке. Вместо этого Хендель в неподобающей и неэтичной манере отклонился от заключенного соглашения, и действует без всякого уважения к другой стороне”.