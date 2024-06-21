



Япония ввела новые санкции против РФ: в Москве пообещали жесткую реакцию

Япония ввела санкции против российских организаций и частных лиц, а также в отношении 11 компаний и организаций из КНР, Индии, ОАЭ, Узбекистана, Казахстана.



По словам генсекретаря японского правительства Есимаса Хаяси, такие меры приняты из-за обхода антироссийских санкций.



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Уточняется, что под новые ограничения попали: авиационный комплекс им. Илюшина, ОАО "Туполев", "Оборонлогистики", "НПП "Топаз", "Алроса", "Точмаш", "Уралтрансмаш", "Курганприбор", Челябинский тракторный завод.



Министерство иностранных дел России уже отреагировало на новые санкции. В МИД предупредили Токио, что Москва отреагирует "максимально жесткими и чувствительными контрмерами".