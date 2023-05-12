



Япония обещает дать $1 млрд на помощь соседним с Украиной странам

Чтобы помочь соседним с Украиной странам принять беженцев Япония готова предоставить 1 миллиард долларов. Такое заявление сделал министр финансов Японии, сообщает телекомпания NHK.



"Помимо подтверждения результатов нашей финансовой помощи Украине на данный момент, мы также хотели бы обсудить, как укрепить наше сотрудничество с международными финансовыми институтами и помочь соседним с Украиной странам, в том числе в принятии украинских беженцев", - заявил министр финансов Японии Судзуки Суничи.



Судзуки выступал на встрече министра финансов США и главы Центрального банка G7 в Ниигате, отмечает УНН. "Я хотел бы достичь конкретных результатов и представить их на саммите в Хиросиме", - сказал Судзуки.



Напомним, что в 2023 году саммит G7 пройдет в Японии в Хиросиме. Стартует он уже 19 мая.