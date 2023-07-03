



Waze не достигает пункта назначения: что происходит после слияния с Google

Десять лет назад приложение для навигации Waze подписало сделку, изменившую лицо израильских высоких технологий, – продажу ее компании Google. На прошлой неделе руководство Google объявило о грядущих увольнениях, что испортило празднование годовщины на следующей неделе.

На прошлой неделе материнская компания объявила, что планирует закрыть независимую рекламную систему Waze и заменить ее собственной.



Следовательно, десятки человек из 500 сотрудников Waze будут уволены, в том числе небольшое количество в центре разработки приложения в Израиле. Предполагается, что еще одно объявление об увольнении ожидается через две недели.



Продажа Waze компании Google за 1,15 миллиарда долларов в то время считалась одной из самых впечатляющих сделок в израильской технологической индустрии. Каждый из 100 сотрудников, которые помогли основать компанию, получил более 1 миллиона долларов, владельцы – получили десятки миллионов долларов, а инвесторы получили доход в сотни процентов. Это также казалось отличным предложением для Google. Гигант поисковых систем стремился извлечь выгоду из обновлений трафика на улицах и автомагистралях по всему миру в режиме реального времени и получать прибыль от рекламы, адаптированной к местонахождению миллионов автомобилей.



Одним из условий, на котором настаивали основатели Waze, была автономность бизнес-подразделения в Google и продолжение работы из Израиля. Ноам Бардин и его партнеры по основанию компании Эхуд Шабтай, Амир Шинар и Ури Левин стремились сохранить контроль за собой.



Однако с годами основатели и опытные менеджеры стали покидать компанию по разным причинам, что ослабило приверженность Google израильской компании. Бывший президент Ури Левин так и не начал работать в Google и стал инвестором в технологические компании. Технический директор Эхуд Шабтай и вице-президент по исследованиям и разработкам Амир Шинар ушли из компании шесть лет назад и являются партнерами ресторана здорового питания Wellana на улице Дизенгоф в Тель-Авиве.



Бывший генеральный директор Ноам Бардин покинул компанию при неоднозначных обстоятельствах в 2020 году после трений, возникших по поводу корпоративной культуры в Google. С тех пор он участвовал в разработке продуктов для цифровой журналистики, таких как веб-сайт новостей Post и служба микроплатежей для Paygo Media для чтения онлайн-статей.



Люди, знакомые с ситуацией с трудоустройством в Waze, утверждают, что если бы основатели не ушли из компании, Google было бы намного сложнее вносить изменения. Но Google воспользовался глобальным технологическим кризисом и волной увольнений, чтобы сократить деятельность Waze и его возможности.



В декабре прошлого года израильская компания была объединена в Google Geo с подразделением картографических продуктов Google и фактически передана в его управление вместе с такими продуктами, как Google Maps, Google Earth и Street View, отображающими спутниковые фотографии.

Тем не менее волна увольнений в Google тогда не коснулась Waze, которая даже увеличила штат сотрудников, по данным LinkedIn, на 4%. Но сейчас текущие сокращения не сулят ничего хорошего для будущего компании. По словам Google, у него нет намерения навредить своему “любимому приложению”, которым ежедневно пользуются около 150 миллионов человек по всему миру. В то же время Waze не удалось убедить Google в том, что ее рекламная система лучше, чем у материнской компании, что и привело к последнему шагу.



Фактически, рекламную сеть Waze некоторое время критиковали за недостаточно эффективную работу. После продажи Waze мечтала получить сотни миллионов долларов дохода от показа рекламы для водителей, ожидающих на перекрестке или в пробке, и направления водителей к выбранным предприятиям. Хотя дело в том, что нет возможности сравнить эффективность рекламных систем Waze и Google.



Это не единственная мечта Waze, которая потерпела крах. Амбиции по созданию системы совместного передвижения не были реализованы, как и аналогичная инициатива, начатая израильским конкурентом Moovit, принадлежащим Intel. Оба обнаружили, что немногие водители готовы возить незнакомцев, рисковать и откладывать поездку за небольшую плату.



Помимо всего этого, существуют “постоянные культурные разногласия между Google и командой Waze»”, как выразился сам Бардин. Основатель покинул Waze после того, как пожаловался, что чрезмерно снисходительная культура работы в Google побуждает сотрудников иметь “чрезмерно много” свободного времени, не мотивируя вкладывать средства в работу. Бардин также посетовал на культуру политкорректности в технологическом гиганте и настаивал на том, что Google недостаточно продвигает приложение Waze в интернет-магазинах, и что Waze страдает от внутренней конкуренции между организациями.