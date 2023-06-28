



Waze сокращает персонал через шесть месяцев после слияния с Google Geo

Компания Google, принадлежащая Alphabet, заявила, что сокращает рабочие места в картографическом приложении, поскольку оно объединяет рекламную систему приложения с технологией Google Ads.



“Чтобы обеспечит рекламодателям Waze более удобное использование, мы начали переводить существующую рекламную систему Waze на технологию Google Ads. В рамках этого обновления мы сократили позиции, связанные с монетизацией Waze Ads”, – сообщил, Google, приобревший основанную в Израиле компанию Waze за 1,3 миллиарда долларов в 2013 году.



В декабре Google заявил, что объединит команды Waze и Google Maps для консолидации процессов, что сделает его частью подразделения Google Geo, его портфолио реальных картографических продуктов, включая Google Maps, Google Earth и Street View.



Об этом сообщает CNBC со ссылкой на электронное письмо от Криса Филлипса, который возглавляет подразделение Geo.



Когда в декабре прошлого года Google впервые объявил, что Waze закроет Geo, он отказался признать, что этот шаг приведет к сокращениям. Однако это решение фактически положило конец независимости израильского приложения, в котором работает около 500 человек.



Генеральный директор Waze Неха Парих покинула компанию после решения, принятого в декабре прошлого года, и не была заменена.

