



Выделено 75 миллионов шекелей для инновационных центров на периферии Израиля

Министерство экономики и промышленности, министерство по делам Негева и Галилеи, министерство охраны окружающей среды, министерство сельского хозяйства, министерство регионального сотрудничества, министерство инноваций, науки и технологий и Управление инноваций Израиля совместно выделили 75 миллионов шекелей для создания пяти новых инновационных центров.



В рамках этой программы израильские компании, корпорации и некоммерческие организации будут иметь возможность подать заявку на получение франшизы и управлять центрами технологических инноваций на периферии. Инициатива направлена ​​на стимулирование устойчивого экономического роста в этих областях путем сосредоточения внимания на различных областях, включая сельское хозяйство, продовольствие, энергетику и изменение климата.



Отобранные победители получат гранты до 15 миллионов шекелей в течение пяти лет для поддержки своей деятельности. Инновационные центры будут играть решающую роль в продвижении предпринимательства, предлагая программы, учебные инициативы и ресурсы для стимулирования местных инноваций и занятости в высокотехнологичной отрасли. Кроме того, центры создадут экосистему, способствующую созданию инновационных предприятий, облегчая сотрудничество с академическими кругами, исследовательскими институтами, местными органами власти, существующими отраслями и инвесторами.



Благодаря выделению значительного финансирования и совместным усилиям нескольких министерств и ведомств инновационные центры на периферии Израиля смогут стать процветающими центрами предпринимательства, технологических инноваций и экономического роста, сокращая разрыв между различными регионами страны.



Инициатива по созданию инновационных центров на периферии отражает стратегию Управления по диверсификации высоких технологий с точки зрения основных направлений, географии и демографии. За успехом этих центров будут внимательно следить, чтобы они выполняли свою миссию по содействию предпринимательству и технологическому прогрессу в различных секторах, в конечном итоге формируя будущее израильской экономики.