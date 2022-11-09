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Всеобщая забастовка в Греции: отменяются десятки рейсов
09.11.2022 01:29 Ольга Белозерова

Всеобщая забастовка в Греции: отменяются десятки рейсов

Основные авиакомпании в Греции объявили об отмене десятков внутренних и международных рейсов в среду в связи с тем, что профсоюзы авиадиспетчеров и работников гражданской авиации будут участвовать во всеобщей забастовке.

Aegean Airlines и ее дочерняя компания Olympic Air объявили об отмене 50 внутренних рейсов и внесли поправки в расписание еще 42 рейсов, большинство из которых международные, сообщает Associated Press.

Отмечается, что забастовки затронут и общественный транспорт в Греции. Так, в Афинах метро будет работать только около шести часов, а такси не будут ходить по улицам с 6 утра среды до утра четверга. 

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