



Всемирный банк перечислил Украине дополнительные $500 млн

Всемирный банк перечислил Украине $500 млн на поддержку государственных и решение немедленных потребностей, возникших из-за вторжения России. Новый транш увеличил сумму уже предоставленных Украине средств через ВБ до $11,4 млрд.



Это финансирование мобилизовано в рамках проекта Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине (PEACE), говорится в релизе банка.



Проект поддерживает правительство для предоставления основных государственных услуг, в частности в сферах здравоохранения, образования, пенсионного обеспечения и социальной защиты.



«Российское вторжение продолжает наносить огромные разрушения по инфраструктуре Украины, включая сети водоснабжения, канализации и электрические сети. Это все ухудшает жизнь украинского народа, ведь зима близится», - отметил президент группы Всемирного банка Дэвид Малпасс.



Ранее Всемирный банк объявил о выделении дополнительных 530 млн долларов помощи Украине. В сентябре ВБ совместно с правительством Украины и Европейской комиссией обнародовал анализ потребностей Украины на восстановление. В отчете отмечается, что эти потребности составляют $349 млрд на 1 июня 2022 года, и эта цифра будет расти, потому что война продолжается.