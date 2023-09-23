



Военный бюджет России впервые превысит расходы на социальную сферу в 2024 году

В 2024 году военный бюджет России впервые превысит траты на социальную сферу. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на готовящийся проект федерального бюджета.



Согласно новому документу, в следующем году военные расходы вырастут до 10,8 трлн рублей, тогда как в этом году на армию выделили 6,4 трлн рублей. До начала полномасштабного вторжения в Украину в российский военный бюджет всего закладывалось 3,6 трлн рублей, обращает внимание агентство.

Помимо этого, траты на засекреченные статьи расходов вырастут до 11,1 трлн рублей, хотя в 2023 году на них приходилось 6,5 трлн рублей. Это составит 30% от общего объема расходов российского бюджета.



Также, по данным агентства, сильно увеличатся расходы на социальную сферу – с 6,5 млрд рублей в 2023 году до 7,5 млрд рублей в 2024 году. Впервые траты на социальную политику окажутся ниже, чем на военную сферу.



Ранее правительство России удвоило целевые расходы на оборону на 2023 год до более чем 100 млрд долларов, что составляет треть всех государственных трат. По данным Reuters, в первой половине 2023 года Россия потратила на оборону на 12% больше (600 млрд рублей), чем было запланировано.